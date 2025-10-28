FPV-дроны, баррикады и десятки жертв: в Бразилии вспыхнула война между правительством и наркокартелями

В Рио-де-Жанейро разгорелись ожесточенные бои между силовиками и наркокартелями, в результате которых погибли по меньшей мере 80 человек. Это самое масштабное вооруженное противостояние в Бразилии за последние десятилетия

Об этом сообщаетThe Guardian, передает RegioNews.

Около 2,5 тысяч полицейских и спецназовцев штурмовали фавелы Алемао и Пенья — районы вблизи международного аэропорта, которые считаются главными опорными пунктами группировки "Красное командование", одного из самых влиятельных наркокартелей страны.

Операция началась на рассвете. В ответ боевики открыли огонь, поджигали автомобили и возводили баррикады. Впервые в истории страны наркоторговцы применили боевые FPV-дроны, которые сбрасывали взрывчатку на полицейские подразделения.

Картели, контролирующие до 70% наркорынка города, объявили локдаун — жителям приказали не выходить из дома. К полудню число погибших превысило 80 человек, в том числе четверо полицейских. Десятки людей ранены.

Губернатор штата Рио Клаудио Кастро заявил, что город фактически находится в состоянии войны. По его словам, силовики задержали более 80 человек и изъяли более 40 автоматических винтовок.

В то же время представители левых партий обвинили правительство в "государственной резне", заявив, что операция превратила бедные кварталы в зоны боевых действий.

