15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 21:35

FPV-дроны, баррикады и десятки жертв: в Бразилии вспыхнула война между правительством и наркокартелями

28 октября 2025, 21:35
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Рио-де-Жанейро разгорелись ожесточенные бои между силовиками и наркокартелями, в результате которых погибли по меньшей мере 80 человек. Это самое масштабное вооруженное противостояние в Бразилии за последние десятилетия

Об этом сообщаетThe Guardian, передает RegioNews.

Около 2,5 тысяч полицейских и спецназовцев штурмовали фавелы Алемао и Пенья — районы вблизи международного аэропорта, которые считаются главными опорными пунктами группировки "Красное командование", одного из самых влиятельных наркокартелей страны.

Операция началась на рассвете. В ответ боевики открыли огонь, поджигали автомобили и возводили баррикады. Впервые в истории страны наркоторговцы применили боевые FPV-дроны, которые сбрасывали взрывчатку на полицейские подразделения.

Картели, контролирующие до 70% наркорынка города, объявили локдаун — жителям приказали не выходить из дома. К полудню число погибших превысило 80 человек, в том числе четверо полицейских. Десятки людей ранены.

Губернатор штата Рио Клаудио Кастро заявил, что город фактически находится в состоянии войны. По его словам, силовики задержали более 80 человек и изъяли более 40 автоматических винтовок.

В то же время представители левых партий обвинили правительство в "государственной резне", заявив, что операция превратила бедные кварталы в зоны боевых действий.

Напомним, во время теледебатов в Аргентине скончался 66-летний кандидат в депутаты. Трагедия произошла мгновенно во время выступления, и медики не смогли его спасти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
протесты мир
Масштабные протесты проходят в США против Дональда Трампа под лозунгом: "Нет королям"
19 октября 2025, 10:15
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Украине меняется стоимость фруктов: какие ценники в популярных супермаркетах
28 октября 2025, 23:00
В Чернобыле заметили собак с синей шерстью: специалисты объяснили, что произошло
28 октября 2025, 22:55
В ВСУ опровергли заявления России о якобы окружении Купянска
28 октября 2025, 22:31
Доверилась незнакомцу: на Буковине псевдобанкир украл у женщины деньги
28 октября 2025, 22:25
В Украине могут возникнуть проблемы с отоплением: энергоэксперт назвал города
28 октября 2025, 22:18
Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону
28 октября 2025, 21:59
Сын киевских актеров умер после посещения ТЦК: названа официальная причина смерти
28 октября 2025, 21:58
В Херсоне судили многодетную мать, работавшую на россиян
28 октября 2025, 21:55
Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны
28 октября 2025, 21:51
Труханову вручили подозрение прямо на парковке: СМИ назвали причину
28 октября 2025, 21:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »