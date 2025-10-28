15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
28 жовтня 2025, 21:35

FPV-дрони, барикади і десятки жертв: у Бразилії спалахнула війна між урядом і наркокартелями

28 жовтня 2025, 21:35
У Ріо-де-Жанейро розгорілися запеклі бої між силовиками та наркокартелями, внаслідок яких загинули щонайменше 80 людей. Це — наймасштабніше збройне протистояння в Бразилії за останні десятиліття

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

Близько 2,5 тисячі поліцейських і спецпризначенців штурмували фавели Алемао та Пенья — райони поблизу міжнародного аеропорту, які вважаються головними опорними пунктами угруповання "Червоне командування", одного з найвпливовіших наркокартелів країни.

Операція розпочалася на світанку. У відповідь бойовики відкрили вогонь, підпалювали автомобілі та зводили барикади. Вперше в історії країни наркоторговці застосували бойові FPV-дрони, які скидали вибухівку на поліцейські підрозділи.

Картелі, що контролюють до 70% наркоринку міста, оголосили локдаун — мешканцям наказали не виходити з домівок. До полудня кількість загиблих перевищила 80 осіб, серед них четверо поліцейських. Десятки людей поранені.

Губернатор штату Ріо Клаудіо Кастро заявив, що місто фактично перебуває у стані війни. За його словами, силовики затримали понад 80 осіб і вилучили понад 40 автоматичних гвинтівок.

Водночас представники лівих партій звинуватили уряд у "державній різанині", заявивши, що операція перетворила бідні квартали на зони бойових дій.

Нагадаємо, під час теледебатів в Аргентині помер 66-річний кандидат у депутати. Трагедія сталася миттєво під час виступу, і медики не змогли його врятувати.

