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На войне в Украине погиб известный русский учитель. Он когда-то встречался с диктатором Путиным

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

На войне РФ против Украины погиб Геннадий Старунов. Это "Учитель года Москвы 2022 года". Он был директором школы, а также преподавателем "Основы безопасности жизнедеятельности". В 2022 г. он также встречался с российским диктатором Путиным.

Детали о его гибели неизвестно.

Напомним, что по состоянию на 21 июля, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, было ликвидировано 1043160 российских военных, воюющих против Украины. Кроме того, украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику. За период полномасштабной войны РФ уже потеряла 421 самолет, 340 вертолетов и многое другое.