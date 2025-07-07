Пограничники показали, как уничтожили станции связи оккупантов
На одном из самых горячих направлений фронта воины бригады "Форпост" уничтожили станции связи и разведывательный дрон россиян
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что потери связи существенно усложняют координацию действий оккупантов на передовой.
"Подразделение ударных БпЛА бригады "Форпост" нанесло точный удар по позициям врага, уничтожив четыре терминала связи и разведывательный беспилотник противника", — говорится в сообщении.
Напомним, на Юге Украины пограничники обнаружили и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
В Тернопольской области водитель Fiat не справился с управлением и опрокинулся
07 июля 2025, 14:05Смертельная авария в Житомире: автомобиль врезался в столб, погибла 16-летняя девушка
07 июля 2025, 13:52ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
07 июля 2025, 13:39Зеленский ищет замену Маркаровой: кто станет послом в США
07 июля 2025, 13:23Во Львовской области будут судить злоумышленников, которые занимались контрабандой авто под видом гуманитарной помощи
07 июля 2025, 12:59В ТЦК Львовщины установили металлоискатели и усилили охрану
07 июля 2025, 12:58ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов, уничтожили танки, РСЗО и артсистемы россиян
07 июля 2025, 12:55В Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство жидкостей для курения
07 июля 2025, 12:49Командиру севастопольского "Беркута" и трем его подчиненным грозит пожизненное заключение
07 июля 2025, 12:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"