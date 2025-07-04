17:42  04 июля
Синоптик рассказала, где завтра в Украине будет очень жарко
15:41  04 июля
Владелец и гендиректор "Автомагистраль-Юг" сбежали из Украины
14:07  04 июля
Чиновник Минобороны нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
04 июля 2025, 23:15

Авария с автобусом в Германии: среди пострадавших есть украинцы

04 июля 2025, 23:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Министерстве иностранных дел поделились новыми деталями по аварии, которая произошла с автобусом в Германии. Оказалось, что среди раненых есть граждане Украины

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

В Министерстве иностранных дел рассказали, что в результате аварии в Германии получили ранения 23 человека. При этом четверо из них — граждане Украины. Это люди 2004, 2006 и двое – 2007 года рождения.

Известно, что одна из пострадавших украинок получила ушибы и гематомы. Ее госпитализировали в местную больницу. Уже в выходные она планирует выписаться.

"Другие три пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечены бесплатными билетами для продолжения путешествия", – рассказали в МИД.

Напомним, 4 июля на территории федеральной земли Мекленбург-Передня Померания (Германия) произошла авария. Пассажирский двухэтажный автобус перевернулся. Известно, что внутри было два водителя и 54 пассажира.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария полиция
На трассе Киев – Одесса перевернулся грузовик: затруднено движение
04 июля 2025, 19:46
Не справился с управлением и уехал в озеро: в Тернопольской области в ДТП погиб 49-летний мужчина
04 июля 2025, 14:38
На Центральном мосту в Днепре погиб пешеход: его личность до сих пор не установлена
04 июля 2025, 14:15
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
"Трудоустройство" для побега: во Львовской области разоблачили схему для уклонистов
04 июля 2025, 23:45
"Блекаут" в ЗАЭС: в Укрэнерго сделали важное заявление
04 июля 2025, 23:30
"Открестилась": певица Тина Кароль ответила Потапу, который "устроил драку" между ней и Лободой
04 июля 2025, 22:45
В Ивано-Франковске во время прогулки исчезли двое 6-летних мальчиков: родные просят о помощи
04 июля 2025, 21:47
В Днепре водитель без прав и под действием запрещенных препаратов устроил побег от полиции
04 июля 2025, 21:34
Шахеды летят со всех сторон: уже более 40 дронов в небе над Украиной
04 июля 2025, 21:19
В результате удара оккупанта по гражданской инфраструктуре Кривого Рога уже 7 раненых
04 июля 2025, 20:58
В "Дія" уже начали принимать отчеты от ФЛП: кому нужно успеть до августа
04 июля 2025, 20:45
Путин готовит непрерывные летние атаки по Украине, - WSJ
04 июля 2025, 20:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »