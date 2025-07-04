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В Министерстве иностранных дел поделились новыми деталями по аварии, которая произошла с автобусом в Германии. Оказалось, что среди раненых есть граждане Украины

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

В Министерстве иностранных дел рассказали, что в результате аварии в Германии получили ранения 23 человека. При этом четверо из них — граждане Украины. Это люди 2004, 2006 и двое – 2007 года рождения.

Известно, что одна из пострадавших украинок получила ушибы и гематомы. Ее госпитализировали в местную больницу. Уже в выходные она планирует выписаться.

"Другие три пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечены бесплатными билетами для продолжения путешествия", – рассказали в МИД.

Напомним, 4 июля на территории федеральной земли Мекленбург-Передня Померания (Германия) произошла авария. Пассажирский двухэтажный автобус перевернулся. Известно, что внутри было два водителя и 54 пассажира.