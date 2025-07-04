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У Міністерстві закордонних справ поділились новими деталями щодо аварії, яка сталась з автобусом у Німеччині. Виявилось, що серед поранених є громадяни України

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що внаслідок аварії в Німеччині отримали поранення 23 людини. При цьому четверо з них — громадяни України. Це люди 2004, 2006 і двоє – 2007 року народження.

Відомо, що одна з постраждалих українок отримала забої та гематоми. Її госпіталізували до місцевої лікарні. Вже на вихідних вона планує виписатись.

"Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі", – розповіли в МЗС.

Нагадаємо, 4 липня на території федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія (Німеччина) сталась аварія. Пасажирський двоповерховий автобус перекинувся. Відомо, що всередині були два водії та 54 пасажири.