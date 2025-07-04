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04 июля 2025, 14:30

Масштабный блекаут в Чехии: из-за отключения света остановились метро, транспорт и завод Skoda

04 июля 2025, 14:30
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фото: иллюстративное
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В Чехии произошел масштабный блекаут, охвативший не только столицу Прагу, но и другие крупные города страны

Об этом сообщает чешское издание Novinky, передает RegioNews.

В результате аварийного отключения электроэнергии остановилась значительная часть инфраструктуры. Отсутствие питания привело к остановке метрополитена, прекращению движения большинства трамваев и троллейбусов, а также к массовым сбоям в работе светофоров, что существенно усложнило дорожное движение.

Во многих домах люди оказались заблокированы в лифтах. Коммунальные службы и спасатели работают в усиленном режиме, чтобы помочь пострадавшим и наладить работу систем жизнеобеспечения.

Кроме транспортного коллапса, известно и про остановку одного из крупнейших промышленных предприятий страны – завода Skoda. Предприятие полностью приостановило производственные процессы из-за внезапного отключения энергоснабжения.

Пока точная причина масштабного сбоя не разглашается. Однако, над устранением последствий работают энергетики и аварийные бригады.

Ранее сообщалось, что Херсонщина без света: россияне обстреляли ключевой энергетический объект.

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Чехия Прага отключения света блэкаут остановка транспорт Завод метро
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