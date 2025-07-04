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04 липня 2025, 14:30

Масштабний блекаут у Чехії: через відключення світла зупинились метро, транспорт і завод Skoda

04 липня 2025, 14:30
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фото: ілюстративне
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У Чехії стався масштабний блекаут, який охопив не лише столицю Прагу, а й інші великі міста країни

Про це повідомляє чеське видання Novinky, передає RegioNews.

Внаслідок аварійного відключення електроенергії зупинилась значна частина інфраструктури. Відсутність живлення призвела до зупинки метрополітену, припинення руху більшості трамваїв і тролейбусів, а також до масових збоїв у роботі світлофорів, що суттєво ускладнило дорожній рух.

У багатьох будинках люди виявилися заблокованими в ліфтах. Комунальні служби та рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб допомогти постраждалим і налагодити роботу систем життєзабезпечення.

Крім транспортного колапсу, відомо й про зупинку одного з найбільших промислових підприємств країни - заводу Skoda. Підприємство повністю призупинило виробничі процеси через раптове відключення енергопостачання.

Наразі точна причина масштабного збою не розголошується. Утім, над усуненням наслідків працюють енергетики та аварійні бригади.

Раніше повідомлялося, Херсонщина без світла: росіяни обстріляли ключовий енергетичний об'єкт.

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Чехія Прага відключення світла блекаут зупинка транспорт Завод метро
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