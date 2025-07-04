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У Чехії стався масштабний блекаут, який охопив не лише столицю Прагу, а й інші великі міста країни

Про це повідомляє чеське видання Novinky, передає RegioNews.

Внаслідок аварійного відключення електроенергії зупинилась значна частина інфраструктури. Відсутність живлення призвела до зупинки метрополітену, припинення руху більшості трамваїв і тролейбусів, а також до масових збоїв у роботі світлофорів, що суттєво ускладнило дорожній рух.

У багатьох будинках люди виявилися заблокованими в ліфтах. Комунальні служби та рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб допомогти постраждалим і налагодити роботу систем життєзабезпечення.

Крім транспортного колапсу, відомо й про зупинку одного з найбільших промислових підприємств країни - заводу Skoda. Підприємство повністю призупинило виробничі процеси через раптове відключення енергопостачання.

Наразі точна причина масштабного збою не розголошується. Утім, над усуненням наслідків працюють енергетики та аварійні бригади.

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