Экспремьер Украины стал академиком

фото: иллюстративное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главком.

Азаров в РФ является доктором геолого-минералогических наук. Его избрали академиком в отделении наук о Земле, по специальности "горные науки".

Его кандидатуру поддержали 527 академиков.

Интересно, что у Азарова нет научных публикаций. Также о нем нет информации в базе Scopus, отслеживающей цитируемость научных статей.

Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010 по январь 2014 года. Также он дважды был исполняющим обязанности премьер-министра Украины (с 5 по 24 января 2005 и с 3 по 13 декабря 2012). После Революции достоинства ушел в отставку и сбежал в РФ вместе с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Напомним, боксер Александр Усик стал доктором философии.