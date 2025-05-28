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Россияне заявили, что хотят еще одних переговоров в Стамбуле. Украинский МИД ответил на предложение Кремля

Об этом написал министр МИД Украины, передает RegioNews.

Андрей Сибига ответил публично на предложение россиян провести "второй раунд" переговоров в Стамбуле. По его словам, если россияне уже проработали свой "меморандум" после десяти дней размышлений и атак, его можно передать Киеву немедленно.

"Мы ожидаем, что российская сторона не будет срывать следующую встречу и немедленно предоставит свои предложения на наше рассмотрение, как и было договорено ранее. Только хорошо подготовленная встреча имеет потенциал для достижения ощутимых результатов", - говорит министр МИД Украины.

Напомним, ранее министр МИД РФ Сергей Лавров заявил о предложении для Украины провести 2 июня в Стамбуле очередные переговоры. По его словам, российская сторона будет презентовать "российский меморандум о предстоящем мирном договоре".