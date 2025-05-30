15:59  30 травня
На Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець
16:59  30 травня
В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних
19:11  30 травня
В Україні різко зросла смертність серед цивільних
UA | RU
UA | RU
30 травня 2025, 21:20

Експрем'єр України став академіком

30 травня 2025, 21:20
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров став академіком Російської академії наук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Главком.

Азаров в РФ є доктором геолого-мінералогічних наук. Його обрали академіком у відділенні наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки".

Його кандидатуру підтримали 527 академіків.

Цікаво, що у Азарова не має наукових публікацій. Також про нього немає інформації у базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей.

Микола Азаров був прем'єр-міністром України із березня 2010-го по січень 2014 року. Також він двічі був виконувачем обов'язків прем'єра-міністра України (з 5 по 24 січня 2005 та з 3 по 13 грудня 2012). Після Революції гідності пішов у відставку та утік до РФ разом із тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик став доктором філософії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Микола Азаров РФ Академия політика
З початку року втрати РФ перевищили 190 тисяч солдат, — Сирський
30 травня 2025, 08:00
Армія РФ за минулу добу 140 разів обстріляла Сумську область
29 травня 2025, 09:39
"Другий раунд" переговорів: Україна відповіла на пропозицію РФ
28 травня 2025, 23:20
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Смертельна аварія на Полтавщині: молода жінка загинула на місці
30 травня 2025, 22:25
Обіцяла хорошу роботу: на Харківщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для проституції в Європі
30 травня 2025, 21:45
Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей
30 травня 2025, 21:05
Деякі випускники вишів отримають по 200 000 грн
30 травня 2025, 20:52
Закінчив сварку кулею: на Харківщині чоловік застрелив кохану жінку
30 травня 2025, 20:50
Канабіс, амфетамін та власні лабораторії: на Хмельниччині викрили масштабний нарко-бізнес
30 травня 2025, 20:40
У Києві ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду
30 травня 2025, 20:32
Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 30 разів за добу: горіли будинки, потрощені будівлі та авто
30 травня 2025, 20:27
В Україні змінили порядок виплат військовослужбовцям та їх сім’ям
30 травня 2025, 19:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »