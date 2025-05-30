Експрем'єр України став академіком

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Главком.

Азаров в РФ є доктором геолого-мінералогічних наук. Його обрали академіком у відділенні наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки".

Його кандидатуру підтримали 527 академіків.

Цікаво, що у Азарова не має наукових публікацій. Також про нього немає інформації у базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей.

Микола Азаров був прем'єр-міністром України із березня 2010-го по січень 2014 року. Також він двічі був виконувачем обов'язків прем'єра-міністра України (з 5 по 24 січня 2005 та з 3 по 13 грудня 2012). Після Революції гідності пішов у відставку та утік до РФ разом із тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик став доктором філософії.