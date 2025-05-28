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Продолжается судебный процесс над хирургом, изнасиловавшим почти 300 детей. При этом сам он свою вину признает, но просит "помочь ему стать лучшим человеком"

Об этом сообщает France24, передает RegioNews.

Во Франции судят 74-летнего хирурга Жоэля Ле Скуарнека. этих записей он называл себя "педофилом" и "великим извращенцем". Он признал свою вину в изнасиловании или сексуальном насилии 299 пациентов. 256 из них были младше 15 лет.

Преступления совершались, когда дети были под наркозом или после операции. Врач даже вел дневник: он записывал имена и возраст жертв, их адреса, а также само описание насилия. В этих записях он называл себя "педофилом" и "великим извращенцем".

Прокурор Стефан Келленбергер требует для Ле Скуарнека максимальный срок: 20 лет заключения с последующим принудительным пребыванием в медицинском учреждении под наблюдением.

Сторона защиты просит учесть признание вины как "смягчающее обстоятельство". Ибо сам хирург говорил, что он "не просит суд о снисхождении, но хочет, чтобы ему разрешили стать лучшим человеком". При этом другие адвокаты обвинили его в неискреннем покаянии.

Ожидается, что приговор будет оглашен в суде в городе Ванн в регионе Бретань. Прокуратура настаивает на 20 годах заключения. При этом хирург сейчас уже отбывает 15-летний срок, полученный в 2020 году за изнасилование четырех детей, включая двух племянниц.

Напомним, ранее 22-летний житель Одесщины был задержан за развращение ребенка. По данным следствия, он снимал порнографические записи и отправлял через соцсети 12-летнюю девочку.