иллюстративное фото: из открытых источников

Фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит немалый срок заключения

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Полицейские установили, что 22-летний житель Березовского района намеренно дома снимал на телефонную камеру удовлетворение собственной половой страсти. Видеозаписи порнографического характера он отправлял через одну из соцсетей в чат знакомой 12-летней девочке, с которой проживает в одном населенном пункте, для развращения ребенка.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника, в ходе которого изъяли ряд доказательств, в том числе порнографическую продукцию его производства.

Фигуранта задержали и объявили ему подозрение.

Суд взял парня под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Полтаве будут судить преподавателя вокала, который насиловал и развращал своих учеников.