Снимал порно и отправлял ребенку: в Одесской области задержали 22-летнего парня
Фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит немалый срок заключения
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Полицейские установили, что 22-летний житель Березовского района намеренно дома снимал на телефонную камеру удовлетворение собственной половой страсти. Видеозаписи порнографического характера он отправлял через одну из соцсетей в чат знакомой 12-летней девочке, с которой проживает в одном населенном пункте, для развращения ребенка.
Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника, в ходе которого изъяли ряд доказательств, в том числе порнографическую продукцию его производства.
Фигуранта задержали и объявили ему подозрение.
Суд взял парня под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Полтаве будут судить преподавателя вокала, который насиловал и развращал своих учеников.