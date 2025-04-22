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22 апреля 2025, 16:47

Соврал о гибели отца: в Харькове мужчина обманом заманил 17-летнюю в хостел и изнасиловал

22 апреля 2025, 16:47
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В Харькове суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку. Ее и ее подругу он заманил в хостел обманом

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

47-летний мужчина получил 8 лет лишения свободы за то, что он ограбил и изнасиловал 17-летнюю девушку. Это произошло в 2021 году, когда он увидел двух несовершеннолетних девушек в кафе и сел за столик.

Мужчина соврал, что якобы знает подробности трагической гибели в ДТП отца одной из девушек в аварии и даже соответствующее видео, злоумышленник, предложил им вместе поехать в хостел. По дороге он купил им алкоголь.

Мужчина воспользовался беспомощным состоянием одной из девушек: он закрылся с ней в комнате и изнасиловал, а после этого – забрал ее мобильный телефон. Суд ждал под стражей.

Во время заседания он не признал свою вину. Однако правоохранители доказали, что он совершил преступление.

Напомним, ранее в Хмельнитчине мужчину осудили за неоднократное изнасилование 14-летней падчерицы. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

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