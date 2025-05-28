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Триває судовий процес над хірургом, який зґвалтував майже 300 дітей. При цьому сам він свою провину визнає, але просить "допомогти йому стати кращою людиною"

Про це повідомляє France24, передає RegioNews.

У Франції судять 74-річного хірурга Жоеля Ле Скуарнека. Він визнав свою провину у зґвалтуванні або сексуальному насильстві 299 пацієнтів. 256 з них були молодші за 15 років.

Злочини відбувались, коли діти були під наркозом, або після операції. Лікар навіть вів щоденник: він записував імена і вік жертв, їхні адреси, а також сам опис насильства. У цих записав він називав себе "педофілом" та "великим збоченцем".

Прокурор Стефан Келленбергер вимагає для Ле Скуарнека максимальний термін: 20 років ув'язнення із подальшим примусовим перебуванням у медичному закладі під наглядом.

Сторона захисту просить врахувати визнання провини як "пом'якшувальну обставину". Бо сам хірург казав, що він "не просить суд про поблажливість, але хоче, щоб йому дозволили стати кращою людиною". При цьому інші адвокати звинуватили його в нещирому покаянні.

Очікується, що вирок оголосять в суді у місті Ванн у регіоні Бретань. Прокуратура наполягає на 20 роках ув'язнення. При цьому хірург зараз уже відбуває 15-річний термін, який він отримав у 2020 році за зґвалтування чотирьох дітей, включно з двома племінницями.

Нагадаємо, раніше 22-річний житель Одещини був затриманий за розбещення дитини. За даними слідства, він знімав порнографічні записи та відправляв через соцмережі 12-річній дівчинці.