12:49  28 травня
Моряки-прикордонники знищили 14 ворожих "шахедів"
13:42  28 травня
На Полтавщині шкільний автобус з’їхав у кювет: постраждали діти
07:10  28 травня
На Чернігівщині потонули дві людини
UA | RU
UA | RU
28 травня 2025, 17:45

Записував у щоденник описи процесу: судять 74-річного хірурга, який зґвалтував 299 дітей

28 травня 2025, 17:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Триває судовий процес над хірургом, який зґвалтував майже 300 дітей. При цьому сам він свою провину визнає, але просить "допомогти йому стати кращою людиною"

Про це повідомляє France24, передає RegioNews.

У Франції судять 74-річного хірурга Жоеля Ле Скуарнека. Він визнав свою провину у зґвалтуванні або сексуальному насильстві 299 пацієнтів. 256 з них були молодші за 15 років.

Злочини відбувались, коли діти були під наркозом, або після операції. Лікар навіть вів щоденник: він записував імена і вік жертв, їхні адреси, а також сам опис насильства. У цих записав він називав себе "педофілом" та "великим збоченцем".

Прокурор Стефан Келленбергер вимагає для Ле Скуарнека максимальний термін: 20 років ув'язнення із подальшим примусовим перебуванням у медичному закладі під наглядом.

Сторона захисту просить врахувати визнання провини як "пом'якшувальну обставину". Бо сам хірург казав, що він "не просить суд про поблажливість, але хоче, щоб йому дозволили стати кращою людиною". При цьому інші адвокати звинуватили його в нещирому покаянні.

Очікується, що вирок оголосять в суді у місті Ванн у регіоні Бретань. Прокуратура наполягає на 20 роках ув'язнення. При цьому хірург зараз уже відбуває 15-річний термін, який він отримав у 2020 році за зґвалтування чотирьох дітей, включно з двома племінницями.

Нагадаємо, раніше 22-річний житель Одещини був затриманий за розбещення дитини. За даними слідства, він знімав порнографічні записи та відправляв через соцмережі 12-річній дівчинці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
педофіл
Зґвалтував власну доньку: на Київщині винесли вирок педофілу
02 травня 2025, 15:16
Збрехав про загибель батька: у Харкові чоловік обманом заманив 17-річну в хостел і зґвалтував
22 квітня 2025, 16:47
Зв'язав бабусю та зґвалтував її онуку: на Миколаївщині засудили педофіла
12 лютого 2025, 19:23
Всі новини »
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
У Полтаві на хлопчика впала гілка з дерева: дитину госпіталізували
28 травня 2025, 18:47
На Львівщині викрили схему з розкрадання 1,3 млн грн на будівництві укриттів
28 травня 2025, 18:26
У Тернополі підліток стріляв у дівчину з пневматичної зброї
28 травня 2025, 18:11
Погрожували вбивством: на Вінниччині група молодиків вимагала у підлітка 100 тисяч гривень
28 травня 2025, 17:53
Познайомився в соцмережі: у Сумах молодику оголосили підозру у розбещенні 13-річний дівчинки
28 травня 2025, 17:26
У Тернопільській області завершили посівну кампанію
28 травня 2025, 17:04
У Харкові чоловік "подружився" з росіянином в Telegram і надсилав йому дані про ЗСУ
28 травня 2025, 16:57
У Києві підліток палицею забив до смерті безпритульного
28 травня 2025, 16:52
На Житомирщині прощаються з дітьми, які загинули через російський обстріл
28 травня 2025, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Геннадій Друзенко
Всі блоги »