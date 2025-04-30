Европа может перебросить в Украину 20-тысячное войско
Странам Европы «будет тяжело» разместить в Украине более 20 тысяч своих военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Times.
Ранее начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявлял, что Лондон может послать до 10 тысяч своих военных.
Франция также выразила готовность отправить свои войска в Украину – от 5 до 10 тысяч. Германия пока окончательного решения не приняла.
Польша, Испания и Италия четко дали понять, что они не будут направлять ни одного бойца.
Таким образом, Украине следует рассчитывать на контингент численностью до 20 тысяч бойцов.
Как сообщалось, европейские страны боятся отправлять миротворцев в Украину без поддержки США.
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