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11 апреля 2025, 22:45

Европейские страны боятся отправлять миротворцев в Украину без поддержки США

11 апреля 2025, 22:45
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Европейские партнеры продолжают обсуждать возможную миротворческую миссию в Украине. Однако отстраненность от этого со стороны США является вызовом

Об этом сообщает Politico, передает RegioNews.

10 апреля ключевые союзники Украины, включая Францию и Британию, собирались в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Они обсуждали детали вероятной миротворческой миссии в случае мирного соглашения с РФ. Возглавляли встречу министры обороны Франции Себастьян Лекорню и Британии Джон Гили.

"Мы не сможем достичь договоренностей, пока не будет хотя бы основы для мирных переговоров", – отметил министр обороны Британии.

При этом европейские партнеры считают нежелание присоединяться к миссии в Украине одним из главных вызовов. Европейские страны опасаются начинать миссию без логистической, противовоздушной и разведывательной поддержки со стороны армии США.

Напомним, что ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать совместно с Украиной, чтобы представить мирный план Соединенным Штатам Америки.

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