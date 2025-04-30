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30 апреля 2025, 06:11

Россия похищает детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий", – ЦНС

30 апреля 2025, 06:11
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские захватчики продолжают вывозить украинских детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий". В общей сложности планируют похитить 3 тысячи детей

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Как сообщается, более 230 школьников из Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки и Харцызска вывезли в Санкт-Петербург в рамках программы "Культурная карта 4+85".

Всего до октября планируют вывезти более 3 тысяч детей в Москву, Петербург, Казань и Ростов-на-Дону.

"Под видом "культурных путешествий" оккупанты меняют мировоззрение детей, навязывают "величия" РФ, обрывают связи с Украиной и готовят к ассимиляции в российскую среду", – отметили в ЦНС.

На "экскурсиях" школьников кормят пропагандистской историей и готовят к поступлению в российские вузы – уже как "граждан РФ".

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму детей тестируют на ненависть к Украине. В первую очередь речь идет о детях украинцев и крымских татар.

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