Сокрушительный удар на $100 млн: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" в Луганской области
В Луганской области воины 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обнаружили и поразили пусковую установку российского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Украинские аэроразведчики проследили маршрут передвижения цели, четко определили ее позицию и совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили ПВО оккупантов.
"Силы беспилотных систем продолжают #ПВОцид врага. СБС: На шаг впереди!", - говорится в сообщении.
В полку Nemesis добавили, что стоимость ЗРК "Бук-М3" составляет около 100 миллионов долларов.
Напомним, на прошлой неделе на Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".