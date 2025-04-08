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08 апреля 2025, 05:00

Сокрушительный удар на $100 млн: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" в Луганской области

08 апреля 2025, 05:00
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В Луганской области воины 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обнаружили и поразили пусковую установку российского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские аэроразведчики проследили маршрут передвижения цели, четко определили ее позицию и совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили ПВО оккупантов.

"Силы беспилотных систем продолжают #ПВОцид врага. СБС: На шаг впереди!", - говорится в сообщении.

В полку Nemesis добавили, что стоимость ЗРК "Бук-М3" составляет около 100 миллионов долларов.

Напомним, на прошлой неделе на Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".

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война Луганщина оккупанты ВСУ Луганская область ПВО потери россиян ЗРК Силы беспилотных систем Бук-М3
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