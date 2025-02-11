Фото: Instagram

Известная блоггер и модель Мила Кузнецова рассказала, сколько она зарабатывает в Onlyfans. По ее словам, она не публикует там откровенных фото, а люди платят просто за то, чтобы с ней пообщаться.

Об этом Мила Кузнецова рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам модели, у нее есть страница на Onlyfans. Сейчас у девушки там около 100 подписчиков. Среди них есть пользователи, которые платят просто, чтобы пообщаться с моделью Plus Size.

Подписка на страницу Милы стоит 30 долларов в месяц. Поэтому за месяц она может зарабатывать там около 3 тысяч долларов. При этом Мила объяснила, что в основном она зарабатывает на других проектах. К примеру, на рекламе брендов.

"У меня есть заработки из Instagram. Это реклама, но ее немного, ведь я ничего не прошу. Вот кто мне что-то пишет, я рассматриваю - мне нравится или не нравится. Плюс мы с коллегой создали блоггерское сообщество, организовываем блоггерские тусовки, где-то там от партнеров тоже какой-то заработок есть. есть абсолютно все для того, чтобы кайфовать от жизни", – поделилась Мила.

Справка . Милая Кузнецова - 36-летняя модель. В 2019 году она представляла нашу страну на конкурсе Miss Universe Plus Size 2019. Милая обладательница натуральной груди 13-размера. В своем блоге в Instagram она рассказывает своим поклонникам о своей жизни и мотивирует заниматься спортом.