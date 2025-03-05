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05 марта 2025, 17:35

Мисс Украина Вселенная стала жертвой домашнего насилия: модель показала шокирующие фото с синяками

05 марта 2025, 17:35
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Фото: YouTube
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Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота в соцсети сделала признание о ее шести годах отношений с бывшим избранником. Оказалось, что модель стала жертвой домашнего насилия.

Об этом Анастасия Суббота рассказала на своей странице в Instagram, передает RegioNews .

Модель опубликовала фотографии, на которых можно увидеть многочисленные синяки на ее теле. Она отметила, что это признание о ней и шести годах отношений. По словам Анастасии Субботы, долгое время она надеялась, что ситуация в ее отношениях с избранником изменится, но все становилось только хуже.

"Когда вы видите просто картинку, а вот результат отношений с человеком, который ты даже любил, на которого раньше надеялся, надеялся, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже… алкоголь… нервные срывы… манипуляция тобой, твоими родными и друзьями… потом видела это… болтала и насилу…"

Она также призналась, что последние несколько лет для нее были особенно тяжелыми. Ведь она живет за границей, а значит – далеко от поддержки родных. В какой-то момент она поняла, что не может больше термить. Тогда Анастасия собрала вещи и вернулась домой – в Украину.

"Далее ты просто начинаешь жить, привыкать, что ты свободна и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка, ты живешь в покое - да, да, в покое даже под постоянные тревоги и обстрелы... "смешно", правда? За почти год в Украине мне не было так страшно, как моментами в эти 6 лет", - рассказывает

В своем обращении Мисс Украина Вселенная призвала людей, имеющих таких знакомых или сами оказавшихся в подобной ситуации, - любить себя, поддерживать свое психологическое и моральное состояние, и не молчать о своей боли.

Справка . Анастасия Суббота – украинская модель, победительница "Мисс Украина Вселенная 2019". Она представляла нашу страну на конкурсе в Атланте. Однако визу в США девушке удалось получить только со второй попытки: сначала ей не верили, что целью поездки является участие в конкурсе. Также Анастасия веб-дизайнер.

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