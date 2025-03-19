Зеленский сообщил, когда будет говорить с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 19 марта будет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом, сегодня мы будем обсуждать детали. Я думаю, мы будем обсуждать детали следующих шагов", – заявил он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский отметил, что обсудит с президентом США детали последующих шагов и попытается узнать детали его разговора с Путиным.

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным. Известно, что Кремль снова отверг 30-дневное перемирие и выдвинул ультиматумы Украине.