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Разведывательная рота 47-й ОМБр "Магура" "сожгла" мастерскую 155-й бригады морской пехоты. Оккупанты хотели улучшить броню, а улучшили статистику своих потерь

Об этом сообщает пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", передает RegioNews.

Отмечается, что "Магура" отправила беспилотный летательный аппарат Fly Eye 3.0 на экскурсию и нашла вражеский гараж талантов. Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои корыта, но это не спасло их.

"HIMARS смежников провел финальное тестирование их изделий. В итоге – мастерская свернулась вместе с клиентами", – говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области воины подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" мастерски сожгли вражеский танк. Бронетехнику уничтожили вместе с экипажем.