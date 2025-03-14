РФ потеряла за сутки более 1400 солдат и 46 артсистем, – Генштаб
В течение суток, 13 марта, российская армия потеряла 1410 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем, 153 дрона и 114 единиц автотехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее украинские пограничники уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" в Харьковской области.
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