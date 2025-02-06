ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России
В ночь на 5 февраля Силы обороны Украины поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. На объекте возник пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Задания выполнили подразделения Службы безопасности во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов был задействован в поставках бензина и дизеля для российской оккупационной армии.
Напомним, 3 февраля ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ "Лукойл" и Астраханский газоперерабатывающий завод. После попадания на объектах возникли пожары.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. На НПЗ фиксировались вспышки и взрывы.