ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 февраля Силы обороны Украины поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. На объекте возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Задания выполнили подразделения Службы безопасности во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов был задействован в поставках бензина и дизеля для российской оккупационной армии.

Напомним, 3 февраля ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ "Лукойл" и Астраханский газоперерабатывающий завод. После попадания на объектах возникли пожары.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. На НПЗ фиксировались вспышки и взрывы.