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Эвакуирует, подвозит БК и стреляет: ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Гимли"
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05 февраля 2025, 07:45

Эвакуирует, подвозит БК и стреляет: ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Гимли"

05 февраля 2025, 07:45
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"НРК Гимли – универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности", - говорится в сообщении.

В зависимости от комплектации и навесного оборудования работы выполняются задачи по эвакуации и перемещению личного состава, перевозке боеприпасов, имущества, выполнению других важных задач по обеспечению и поддержке.

Кроме того, роботизированные комплексы могут оснащаться оружием и выполнять функции мобильного боевого модуля, совершая огневое поражение враждебных целей.

"Работы Гимли имеют небольшие размеры, благодаря которым их легко транспортировать. Оборудованы бесшумным электрическим двигателем. Полного заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы. Работы способны выполнять задачи как днем, так и ночью", - добавили в Минобороны.

Напомним, технопарк Сил обороны пополнил роботизированный вездеход "Улитка".

Ранее ВСУ получили универсальный наземный роботизированный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

война Минобороны ВСУ роботы беспилотный комплекс
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