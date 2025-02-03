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03 февраля 2025, 14:00

ВСУ атаковали стратегические НПЗ и газоперерабатывающий заводы России: предприятия остановились

03 февраля 2025, 14:00
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фото: Генштаб ВСУ
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В ночь на 3 февраля Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и Астраханский газоперерабатывающий завод. После попадания на объектах возникли пожары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оба этих стратегических объекта являются производителями огромного количества горючего для оккупационной армии РФ. По ним успешно отработали подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны.

"По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена. Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны будут продолжать бить по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, ранее Силы обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. На НПЗ фиксировались вспышки и взрывы.

РФ война СБУ Генштаб Завод БПЛА атака ССО ВСУ НПЗ
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