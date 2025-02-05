Уничтожены склады, вооружение и оккупанты: работа бойцов-пограничников на Харьковщине
Операторы бригады "Месть" в течение нескольких дней на Купянском направлении уничтожили несколько единиц техники и поразили оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
В результате операций были уничтожены: пушка, станковый противотанковый гранатомет, автомобиль, квадроцикл и БпЛА самолетного типа.
Кроме того, сожжены три склада боекомплекта и склад горюче-смазочных материалов.
Бойцы ГПСУ ликвидировали трех оккупантов, двоих ранили.
Напомним, ранее пограничники показали, как украинские FPV-дроны уничтожают позиции оккупантов в Харьковской области.
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