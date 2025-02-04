На Курщине ВСУ ударили по пункту управления российской армии в Новоивановке

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В понедельник, 3 февраля, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений российской армии возле села Новоивановка Курской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По имеющимся данным, этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении.

"В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения.

В Генштабе добавили, что цель ВСУ – уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии.

Напомним, 31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины уничтожили командный пункт российской армии в городе Рыльск Курской области. Под удар попала группировка войск "Курск".