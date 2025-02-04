В январе потери российской армии составили более 48 тысяч солдат, — Минобороны

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За первый месяц текущего года безвозвратные и санитарные потери российской оккупационной армии составили 48 240 военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Условно, это численность более трех мотострелковых дивизий росармии", - говорится в сообщении.

Также в течение января украинские бойцы поразили 230 танков оккупантов и отменили 573 вражеских боевых бронированных машин.

Кроме того, в прошлом месяце ВСУ уничтожили 963 единицы артиллерии.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 10 170 российских оккупантов, а также 1 517 единиц вооружения и военной техники захватчиков.