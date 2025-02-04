Российская армия за сутки потеряла в Украине 1270 солдат

Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...

23 января 2025

Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте

На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...