Российская армия за сутки потеряла в Украине 1270 солдат
Потери России в войне в Украине за минувшие сутки составили 1270 оккупантов. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 18 танков, 24 боевых бронированных машин и 66 артиллерийских систем РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов.
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
Шпионил за военными: в Сумской области эксдепутата будут судить за госпредательство
04 февраля 2025, 09:27В Донецкой области россияне убили одного жителя и еще двоих ранили
04 февраля 2025, 09:10В Печерском районе Киева упали обломки дрона: что известно
04 февраля 2025, 08:52Аварийные отключения света ввели в четырех областях Украины
04 февраля 2025, 08:40Россияне ночью атаковали Черкасскую область: возникли пожары на трех предприятиях
04 февраля 2025, 08:29Украинцы смогут получать в "Дии" электронные направления
04 февраля 2025, 08:12На Днепропетровщине в результате обстрела повреждено промышленное предприятие: возник пожар
04 февраля 2025, 07:56Эвакуация в Харьковской области: с опасных территорий нужно вывезти 126 детей
04 февраля 2025, 07:42Украина вернула из российской оккупации еще 12 детей
04 февраля 2025, 07:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все блоги »