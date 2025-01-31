Разбомбили "Курск": Силы обороны уничтожили командный пункт российской армии

фото: Генштаб ВСУ

В пятницу, 31 января, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины уничтожили командный пункт российской армии в городе Рыльск Курской области. Под удар попала группировка войск "Курск"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника. Эта операция – часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны продолжают наносить урон оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал. В то же время в Генштабе заявили, что операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Напомним, в ночь на 31 января Силы обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. На НПЗ фиксировались вспышки и взрывы.