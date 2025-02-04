В январе ВСУ поразили 9 стратегических НПЗ и нефтебаз России

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Силы обороны Украины за один январь поразили девять стратегических нефтяных объектов на территории РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В Управлении стратегических коммуникаций заявили, что дальние удары по территории страны-агрессора приближают победу Украины.

"Без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свое войско", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января ВСУ успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. На НПЗ фиксировались вспышки и взрывы.

Также в ночь на 3 февраля Силы обороны Украины повторно поразили стратегические заводы РФ. Речь идет о Волгоградском НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и Астраханском газоперерабатывающем заводе. После попадания на объектах возникли пожары.