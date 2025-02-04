13:40  03 февраля
На парковке ТРЦ в Киеве подрались 16 и 19-летняя приятельницы: полиция их разыскала
10:59  03 февраля
В Тернопольской области строго наказали военного, который ушел в СЗЧ
16:11  03 февраля
На Днепропетровщине два депутата и криминальный авторитет требовали $60 тысяч у экс-заммэра
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2025, 02:45

В январе ВСУ поразили 9 стратегических НПЗ и нефтебаз России

04 февраля 2025, 02:45
Читайте також українською мовою
фото: t.me/AFUStratCom
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины за один январь поразили девять стратегических нефтяных объектов на территории РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В Управлении стратегических коммуникаций заявили, что дальние удары по территории страны-агрессора приближают победу Украины.

"Без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свое войско", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января ВСУ успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. На НПЗ фиксировались вспышки и взрывы.

Также в ночь на 3 февраля Силы обороны Украины повторно поразили стратегические заводы РФ. Речь идет о Волгоградском НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и Астраханском газоперерабатывающем заводе. После попадания на объектах возникли пожары.

РФ война ВСУ нефтепровод атака потери россиян НПЗ нефтебаза
ВСУ атаковали стратегические НПЗ и газоперерабатывающий заводы России: предприятия остановились
03 февраля 2025, 14:00
За неделю Силы обороны уничтожили более 10 тысяч россиян
03 февраля 2025, 07:40
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
В Луцке произошел пожар на почтовом терминале
04 февраля 2025, 02:19
В Николаевской области мужчина пытался изнасиловать на улице 21-летнюю девушку
04 февраля 2025, 01:59
Ночной экстрим с выстрелами: на границе с Румынией задержали незаконных "туристов"
04 февраля 2025, 01:32
Россияне обстреляли село в Херсонском районе: погиб мужчина
04 февраля 2025, 01:20
Избиение школьницы в Николаевской области: двум девушкам объявили подозрение
04 февраля 2025, 00:57
В Никополе задержали мужчину с 10 паспортами
04 февраля 2025, 00:41
Около 60 ударов ножом: на Днепропетровщине 17-летняя девушка убила своего дедушку
04 февраля 2025, 00:28
Убийство сотрудника ТЦК: Украина проигрывает России не на фронте, а внутри страны
04 февраля 2025, 00:10
На Волыни мужчина убил свою жену ножом
03 февраля 2025, 23:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »