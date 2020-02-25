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25 февраля 2020, 11:33 5

У СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране - Данилов

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25 февраля 2020, 11:33 5
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У Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и оборони Алексей Данилов
Фото: СНБО
У Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и оборони Алексей Данилов

"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - сказал он изданию liga.net , сообщает RegioNews.

Напомним, самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту.

Среди погибших — 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы Иран официально признал, что самолет МАУ сбили его военные, которые ошибочно приняли его за вражескую цель.

Для выяснения всех обстоятельств украинская комиссия продолжает работу в Иране.


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