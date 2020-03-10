Дело MH17: адвокаты Гиркина и других боевиков могут затянуть рассмотрение
Как передает RegioNews, ссылаясь на "Европейскую правду", об этом заявила руководитель обвинения, прокурор Дигна ван Буцелар.
По ее словам, трое обвиняемых, которые не представлены в процессе - россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - сохраняют право сообщить суду о своем участии - личном или с помощью адвокатов.
Также представительница прокуратуры напомнила, что сейчас, по нормам нидерландского законодательства, эти трое подозреваемых считаются такими, которые отказались от защиты, суд проходит без учета их позиции. Если они передумают, то это означает, что их адвокатам потребуется время для изучения дела, объем которого исчисляется в тысячах страниц.
"Всегда возможно пересмотреть решение о своем отсутствии в процессе. Сможет ли это задержать рассмотрение дела - да, наверное, задержит", - подчеркнула она.
Также в процессе может возникнуть необходимость перевода документов на русский язык. "Я уверена, что часть файла (то есть собранных материалов) будет переведена. Какая именно часть - будет решено судом завтра", - сообщила она.
Напомним, 9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа.
Тогда же на судебном заседании выступили родственники погибших, которые требуют у виновных денежную компенсацию.
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