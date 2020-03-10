Украине выплатила более миллиарда гривен за поражения в Европейском суде по правам человека

Начиная с 2015 года, Украина выплатила 1 млрд 52 млн гривен по результатам рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Пеня за несвоевременное выполнение решений Европейского суда - 38 млн грн

Начиная с 2015 года, Украина выплатила 1 млрд 52 млн гривен по результатам рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Пеня за несвоевременное выполнение решений Европейского суда - 38 млн грн

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на ответ министра юстиции Дениса Малюська, пишет RegioNews. Наибольшие суммы пришлись на 2015-2016 годы - 560,3 и 369,12 млн грн соответственно. По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8 тысяч 833 заявления против Украины. Из них 6 тысяч 800 заявлений касались событий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. "Речь идет о всех заявлениях, которые находятся в производстве Европейского суда, даже те, в которых Европейский суд принял решение, но оно не получило статус окончательного. По состоянию на 20 февраля 2020 Украина находится на третьем месте среди государств-участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде", - говорится в ответе министра юстиции.

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