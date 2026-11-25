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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу военных бригад "Химера". Украинские дроны атаковали транспорт россиян, личный состав и укрытие, где оккупанты надеялись скрыться.

"Но пограничники прекрасно научились находить даже самые маленькие щели во вражеской защите. В доказательство этого – подборка видео работы бойцов "Химеры"", - говорят военные.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.