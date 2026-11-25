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Российские войска 25 ноября атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате попадания в Слободском районе пострадал 26-летний мужчина. Еще один удар зафиксирован в Индустриальном районе города

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, пострадавшего в результате атаки в Слободском районе госпитализировали. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Впоследствии стало известно об атаке российского БПЛА на Индустриальный район Харькова. К моменту сообщения информации о пострадавших не поступало. Последствия удара устанавливают.

Напомним, что в ночь на 25 ноября российский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Полтавском районе . В результате попадания на территории объекта возник пожар.