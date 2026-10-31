Фото: полиция

В Киеве будут судить 50-летнего иностранца, обвиняемого в нападении с ножом на мужчину вблизи рынка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в июле вблизи рынка по улице Героев Энергетиков в Деснянском районе столицы.

По данным следствия, 50-летний иностранец встретил на улице мужчину, возвращавшегося с рынка, где работал грузчиком. Обвиняемый спровоцировал конфликт и ударил 30-летнего киевлянина ножом в спину. Потерпевшего госпитализировали.

Полицейские разыскали и задержали нападающего. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд.

Злоумышленника обвиняют в умышленном тяжком телесном повреждении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в столице будут судить трех иностранцев, обвиняемых в разбойном нападении на киевлянина. Мужчины познакомились с пострадавшим в заведении, предложили подвезти его домой, но отвезли в Гидропарк, избили и ограбили.