В Ровенской области будут судить мужчину за смертельное избиение знакомого

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В Березновщине в суд направили дело 62-летнего жителя села Яцковичи. Мужчину обвиняют в умышленном тяжком телесном повреждении, которое привело к смерти знакомого

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Следователь процессуального руководства прокуратуры сообщил мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Подозреваемый находится под стражей до сих пор.

Досудебное расследование было завершено, а материалы уголовного производства направили в суд. Среди отягчающих обстоятельств правоохранители указали на совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающие обстоятельства не установили.

В случае доказательства вины мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.