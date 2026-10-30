В Киевской области будут судить 5 людей за подделку завещания академика Колбуна

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области в суд направили обвинительный акт в отношении пяти участников схемы, которые, по версии следствия, пытались завладеть имуществом академика Николая Колбуна стоимостью более 18,1 млн грн

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Для этого злоумышленники якобы создал фиктивную историю о том, что мужчина жив, подделали от его имени завещание и внесли ложные сведения в Наследственный реестр.

Николай Колбун скрылся в марте 2022 года во время российской оккупации Бучи. По данным следствия, российские военные пришли в его дом и забрали мужчину в неизвестном направлении. Несмотря на проведенные следственные действия, ДНК-экспертизы и другие поисковые мероприятия, местонахождение академика до сих пор не установили.

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, после исчезновения Колбуна его знакомый — уроженец Чеченской Республики, находившийся за рубежом гражданин РФ — решил завладеть недвижимостью академика. По версии следствия, он знал, что у мужчины нет близких родственников и отпрысков. К реализации плана привлек знакомую Колбуна, а затем к схеме присоединились и другие люди. Производство по гражданину РФ выделили в отдельное.

Участники схемы якобы убеждали окружение академика, что он жив. Сначала распространяли информацию, что Колбун находится в плену в Беларуси, а после увольнения, якобы организованного подозреваемым гражданином РФ, лечится в Австрии.

От имени академика участники схемы общались с его родственниками и знакомыми через мессенджеры. Постепенно они убеждали людей, что мужчина якобы завещал все свое имущество одному из обвиняемых.

Следующим шагом стало оформление фиктивного завещания. По данным следствия, в наследственный реестр незаконно внесли информацию о завещании Колбуна в пользу этой женщины. Впоследствии был изготовлен поддельный нотариальный документ с необходимыми реквизитами, используя специальное оборудование с лазерной технологией.

Для получения имущества участникам схемы требовалось добиться через суд установления факта смерти академика. Это позволило бы оформить наследство на основании поддельного завещания. Общая стоимость имущества, которым пытались завладеть, оценивается в 18 млн 130 тыс. 903 грн.

Однако реализовать план не удалось. В ходе судебного разбирательства было заявлено о фиктивности завещания и внесенных в Наследственный реестр сведений.

Кроме того, одному из обвиняемых инкриминируют еще два эпизода мошенничества, которые, по данным следствия, она совершила вместе с гражданином РФ. После исчезновения Колбуна женщина якобы приехала в его дом вместе с адвокатом академика и завладела 20 тыс. долларов США. Эти деньги впоследствии передала гражданину РФ.

В другом эпизоде, используя поддельное завещание, она, по версии следствия, получила еще 30 тыс. долларов США в качестве задатка за будущую продажу одного из офисных помещений академика в центре Киева.

В зависимости от роли и участия в схеме пяти обвиняемых инкриминируют законченное покушение на мошенничество в особо крупных размерах и пособничество в нем, подделку и использование официальных документов, а также пособничество в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах.

В марте и мае участникам схемы сообщили о подозрении. Досудебное расследование в отношении других лиц, причастных к преступлениям, продолжается.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц.