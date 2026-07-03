На Волыни женщина продала своего сына за 25 тысяч
В Волынской области разоблачили женщину, решившую продать своего сына. За 6-летнего мальчика она надеялась получить 25 тысяч долларов
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
В марте женщина договорилась о продаже своего 6-летнего сына за 25 тысяч долларов. Это должно было произойти без процедуры усыновления, оформления соответствующих документов или других законных оснований. Продала сына 17 апреля в Луцке. Сразу после этого ее задержали правоохранители.
Женщину обвиняют в торговле людьми в отношении малолетнего. Мальчик находится с отцом.
Женщина находится под стражей. В ближайшее время она предстанет перед судом.
Напомним, ранее в Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.