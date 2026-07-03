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03 июля 2026, 22:44

Враг уничтожает урожай: в Запорожье и Херсонской области пылают гектары пшеничных полей

03 июля 2026, 22:44
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Фото: ГСЧС
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За сутки в результате российских атак возникли 17 возгораний в экосистемах Запорожской области, а также шесть - на территории Херсонской, горели поля пшеницы

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

"Херсонщина в огне: за сутки в области возникло 15 пожаров в экосистемах, 6 из которых – из-за российских атак", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, враг продолжает уничтожать наш урожай. Из-за падения обломков вражеских БПЛА горели пшеничные поля (1 га) в селе Малая Александровка Бериславского района, а также за пределами села Кошары (5 га).

Масштабные возгорания зафиксировали и в других регионах страны.

В Запорожской области возникли 24 пожара в экосистемах, 17 из них – в результате российских обстрелов.

Также, проинформировали в ГСЧС, пожары бушевали в Винницкой, Волынской, Черкасской и других областях.

По данным ГСЧС, за минувшие сутки в экосистемах Украины возникло 212 пожаров на площади более 86 га. С начала года спасатели ликвидировали около 14,8 тыс. пожаров на общей площади более 6,5 тыс. га.

Напомним, что российские войска в течение дня более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, три человека погибли, еще двенадцать получили ранения, среди них - двое детей.

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