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03 июля 2026, 22:18

Удар по АЗС в Полтавской области: среди раненых — волонтер из Швеции

03 июля 2026, 22:18
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Фото иллюстративное: Минздрав
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Российские оккупанты 3 июля ударили по автозаправочной станции в Лубенском районе Полтавской области, есть пострадавший

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Дьяковнич, передает RegioNews .

"Сегодня во время предварительной воздушной тревоги враг атаковал одну из АЗС в Лубенском районе. Повреждены оборудование автозаправочной станции, остекление окон и автомобиль", - отметил Дьяковнич.

Число пострадавших в результате российского удара по автозаправочной станции в Полтавской области увеличилось до шести человек.

По информации Национальной полиции, среди пострадавших волонтер, гражданка Швеции.

Кроме того, проинформировал Дьяковнич, зафиксировано еще одно попадание российского беспилотника по автомобилю рядом с АЗС в Лубенском районе. Предварительно пострадавших нет.

Вскоре Дьяковнич добавил, что вечером 3 июля российские дроны атаковали две автозаправочные станции в Лубенском районе.

По его словам, по состоянию на данный момент информация о травмированных в экстренные службы не поступала.

Напомним, что в Сумской общине из-за атаки российского БПЛА по автозаправочной станции пострадали три человека.

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