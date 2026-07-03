Кровавый день на Днепропетровщине: более 50 атак, трое погибших и 12 раненых, среди которых дети

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, три человека погибли, еще двенадцать получили ранения, среди них - двое детей

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Армия РФ применила беспилотники, артиллерию, авиабомбы и ракету.

По словам главы ОГА, стало больше пострадавших в Софиевской общине Криворожского района. 35-летняя женщина в больнице в состоянии средней тяжести. В общей сложности из-за атаки один человек погиб и шесть ранены. В Лозовацкой общине повреждена инфраструктура.

В Никопольском районе страдали Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская, Мировская и Покровская общины.

Повреждены супермаркет, админздание, колледж, АЗС, дома, автомобили. Погибли двое мужчин 45 лет. 33-летний мужчина и 44-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе россияне били по Шахтерской, Петропавловской, Украинской, Васильковской, Славгородской общинах. Поврежденный магазин, дома. Четверо человек получили ранения. Среди них двое детей.

В Днепровском районе враг целил по Днепру, Николаевской и Петриковской общинах. Произошли пожары.

Напомним, что в течение 3 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсона авиацией, ствольной артиллерией, минометами и дронами разного типа.