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03 июля 2026, 23:15

Удар по Славянскому НПЗ в РФ: показали кадры со спутника

03 июля 2026, 23:15
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Фото из открытых источников
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В ночь на 28 июня был удар по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае в РФ. В сети показали кадры со спутника

Такие кадры были опубликованы в канале Exilenova+, передает RegioNews.

Специалисты отметили, что на объекте уничтожены по меньшей мере 17 резервуаров разной емкости. Также несколько других резервуаров в результате ударов повреждены. У других объектов можно увидеть масштабные пожары.

"Проектная мощность Славянского НПЗ составляет 5,2 млн тонн сырой нефти в год, или примерно 100-105 тысяч баррелей в сутки. Предприятие обеспечивает около 9% всей нефтепереработки Южного федерального округа России", - говорят аналитики.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о поражении двух нефтеперерабатывающих заводов на территории России в ночь на День Конституции. Было поражено НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае, расположенном примерно в 300 километрах от линии фронта, а также нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области.

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