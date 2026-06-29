В Харьковской области мать зарабатывала на порно с 10-летней дочерью
В Харьковской области женщина организовывала трансляции на платформах для взрослых. К созданию контента она привлекала малолетнюю дочь
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, эксплуатация началась, когда ребенку было около 10 лет. Девочку принуждали к действиям сексуального характера перед камерой. Затем эти материалы распространялись в Интернете.
Мать получила подозрение. В настоящее время ей избрали меру пресечения: содержание под стражей с правом внесения 500 тысяч гривен залога.
Все несовершеннолетние ребенка из семьи сейчас находятся в больнице. Решается вопрос об их дальнейшем устройстве.
Напомним, что ранее суд приговорил 50-летнего мужчину, который в течение двух лет насиловал трех малолетних падчериц, к пожизненному заключению.