В Харьковской области мать зарабатывала на порно с 10-летней дочерью

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В Харьковской области женщина организовывала трансляции на платформах для взрослых. К созданию контента она привлекала малолетнюю дочь

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, эксплуатация началась, когда ребенку было около 10 лет. Девочку принуждали к действиям сексуального характера перед камерой. Затем эти материалы распространялись в Интернете.



Мать получила подозрение. В настоящее время ей избрали меру пресечения: содержание под стражей с правом внесения 500 тысяч гривен залога.



Все несовершеннолетние ребенка из семьи сейчас находятся в больнице. Решается вопрос об их дальнейшем устройстве.

Напомним, что ранее суд приговорил 50-летнего мужчину, который в течение двух лет насиловал трех малолетних падчериц, к пожизненному заключению.