Цены на горючее обваливаются: какие ценники на украинских АЗС
В Украине часто меняются цены на бензин на фоне ситуации на Ближнем Востоке. При этом правительство ввело ряд мер, чтобы не допустить резкого подорожания горючего в стране
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 3 июня средние цены на украинских АЗС таковы:
- бензин А-95 премиум – 78,72 гривны за литр;
- бензин А-95 – 74,57 гривны за литр;
- бензин А-92 – 69,58 гривны за литр;
- дизтопливо – 76,00 гривны за литр;
- автогаз – 40,52 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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