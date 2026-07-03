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03 июля 2026, 22:30

Цены на горючее обваливаются: какие ценники на украинских АЗС

03 июля 2026, 22:30
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Фото из открытых источников
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В Украине часто меняются цены на бензин на фоне ситуации на Ближнем Востоке. При этом правительство ввело ряд мер, чтобы не допустить резкого подорожания горючего в стране

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 3 июня средние цены на украинских АЗС таковы:

  • бензин А-95 премиум – 78,72 гривны за литр;
  • бензин А-95 – 74,57 гривны за литр;
  • бензин А-92 – 69,58 гривны за литр;
  • дизтопливо – 76,00 гривны за литр;
  • автогаз – 40,52 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.

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