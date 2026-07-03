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03 июля 2026, 22:58

Массированный удар по Запорожью: растет количество жертв, среди раненых – дети

03 июля 2026, 22:58
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Фото: Иван Федоров
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В Запорожье в результате российских атак 3 июля двое мужчин погибли, более 20 человек ранены

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .

"Рост количество раненых из-за атак россиян по Запорожье. К сожалению, есть и погибшие", - отметил Федоров.

По его словам, в результате вражеских обстрелов на разных локациях города в общей сложности ранены семь человек, среди них 11-летний ребенок.

Все находятся под наблюдением медиков. У пострадавших осколочные ранения.

Через некоторое время Федоров проинформировал:

"Уже 21 ранен из-за вражеской атаки на Запорожье. Среди них два ребенка: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка".

Чиновник уточнил, что в больнице находятся 12 человек: 9 госпитализированы, еще 3 - обследуются медиками. Среди раненых три человека в тяжелом состоянии.

Напомним, что российские войска в течение дня более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, три человека погибли, еще двенадцать получили ранения, среди них - двое детей.

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