Массированный удар по Запорожью: растет количество жертв, среди раненых – дети

Фото: Иван Федоров

В Запорожье в результате российских атак 3 июля двое мужчин погибли, более 20 человек ранены

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .

"Рост количество раненых из-за атак россиян по Запорожье. К сожалению, есть и погибшие", - отметил Федоров.

По его словам, в результате вражеских обстрелов на разных локациях города в общей сложности ранены семь человек, среди них 11-летний ребенок.

Все находятся под наблюдением медиков. У пострадавших осколочные ранения.

Через некоторое время Федоров проинформировал:

"Уже 21 ранен из-за вражеской атаки на Запорожье. Среди них два ребенка: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка".

Чиновник уточнил, что в больнице находятся 12 человек: 9 госпитализированы, еще 3 - обследуются медиками. Среди раненых три человека в тяжелом состоянии.

Напомним, что российские войска в течение дня более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, три человека погибли, еще двенадцать получили ранения, среди них - двое детей.