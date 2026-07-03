Массированный удар по Запорожью: растет количество жертв, среди раненых – дети
В Запорожье в результате российских атак 3 июля двое мужчин погибли, более 20 человек ранены
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .
"Рост количество раненых из-за атак россиян по Запорожье. К сожалению, есть и погибшие", - отметил Федоров.
По его словам, в результате вражеских обстрелов на разных локациях города в общей сложности ранены семь человек, среди них 11-летний ребенок.
Все находятся под наблюдением медиков. У пострадавших осколочные ранения.
Через некоторое время Федоров проинформировал:
"Уже 21 ранен из-за вражеской атаки на Запорожье. Среди них два ребенка: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка".
Чиновник уточнил, что в больнице находятся 12 человек: 9 госпитализированы, еще 3 - обследуются медиками. Среди раненых три человека в тяжелом состоянии.
Напомним, что российские войска в течение дня более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, три человека погибли, еще двенадцать получили ранения, среди них - двое детей.