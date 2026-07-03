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03 липня 2026, 22:05

На Волині жінка продала свого сина за 25 тисяч

03 липня 2026, 22:05
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Фото з відкритих джерел
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У Волинській області викрили жінку, яка вирішила продати свого сина. За 6-річного хлопчика вона сподівалась отримати 25 тисяч доларів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У березні жінка домовилась про продаж свого 6-річного сина за 25 тисяч доларів. Це повинно було відбутись без процедури всиновлення, оформлення відповідних документів чи інших законних підстав. Продала сина вона 17 квітня у Луцьку. Одразу після цього її затримали правоохоронці.

Наразі жінку обвинувачують у торгівлі людьми щодо малолітнього. Хлопчик знаходиться із батьком.

Жінка перебуває під вартою. Найближчим часом вона постане перед судом.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.

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